(Di giovedì 27 luglio 2023) Pubblicato il” di, con prefazione di Enzo Concardi, nella prestigiosa collana “Alcyone 2000”, Guido Miano Editore, Milano 2023. Questa nuova pubblicazione di, laureata in Lingue e Letterature Straniere, prosegue il discorso poetico della precedente opera I colori dell’arcobaleno (2020) edita dalla medesima Casa Editrice. In quella sede tre saggi – curati da Floriano Romboli, Enzo Concardi, Nazario Pardini – realizzavano una “Analisi Poetica Sovranazionale del terzo millennio”, nell’ambito dell’omonima collana letteraria. In particolare nel primo saggio (Le problematiche dell’essere ine Anna de Noailles), il critico sottolineava l’inevitabile contradditorietà dell’esistenza emergente ...

"Emozioni", la recensione del libro di poesie di Claudia Messelodi

