Emil Audero e gli altri | ecco le operazioni tra Sampdoria e Juventus contestate dalla Procura

L'inchiesta punta a far luce sulla cessione del portiere dalla Juventus alla Sampdoria e di Daouda Peeters ed Erasmo Mulé, che hanno fatto il percorso inverso nel 2019. Nel 2020 presunte ... del calciatore ed alla cessione dalla U. C. Sampdoria S.p. A. alla Juventus F. C. S.p. A dei calciatori Daouda Peeters e Erasmo Mulè, avvenute nel 2019, nonché in relazione alla cessione ...

La Sampdoria ancora sotto i riflettori della Guardia di Finanza per varie ipotesi di reato. La Procura genovese ha ordinato una perquisizione presso la sede del club nell'ambito ...La Guardia di Finanza è arrivata nella sede della Sampdoria. Come riportato da Adnkronos, dalle prime ore di stamattina, 27 luglio, la guardia di finanza del comando provinciale di Genova sta dando ...