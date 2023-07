Emergenza caldo | ok a decreto su cig-meteo | a chi spetta e quando

(Di giovedì 27 luglio 2023) Per far fronte all’climatica,e non solo, nei cantieri e nei campi, dove più frequenti sono i rischi per la salute e la sicurezza, il governo mette in campo nuove tutele per i lavoratori. Ok asu Cig-Ieri via libera in CdM alche interviene contro i rischi per i lavoratori derivanti dalstanziando 10 milioni per la cig, la Cassa integrazione estesa per i lavoratori dell’edilizia e dell’agricoltura, i settori più esposti alle alte temperature ma anche al maltempo. A chiConsente, in caso di eventi oggettivamente non evitabili, di chiedere la cig a ore per i lavoratori edili e agricoli, escludendola dal conteggio previsto (rispettivamente 52 settimane nel biennio mobile ...

Per far fronte all'climatica,e non solo, nei cantieri e nei campi, dove più frequenti sono i rischi per la salute e la sicurezza, il governo mette in campo nuove tutele p er i lavoratori. Ok a decreto ......comunale è ingente e avrebbe richiesto una più attenta e tempestiva gestione dell'. Le piogge di maggio hanno tamponato una situazione già compromessa da tempo, ma con l'arrivo delil ..."È normale che occorra un po' di tempo per definire la dichiarazione di uno stato d'... Approvato anche il "decreto" della ministra del Lavoro Marina Calderone: prevede (con fondi per ...

Consente, in caso di eventi oggettivamente non evitabili, di chiedere la cig a ore per i lavoratori edili e agricoli, escludendola dal conteggio previsto (rispettivamente 52 settimane nel biennio ...