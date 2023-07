Emergenza caldo | ok a decreto su cig-meteo | a chi spetta e quando

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 27 luglio 2023) Per far fronte all’climatica,e non solo, nei cantieri e nei campi, dove più frequenti sono i rischi per la salute e la sicurezza, il governo mette in campo nuove tutele per i lavoratori. Ok asu Cig-Ieri via libera in CdM alche interviene contro i rischi per i lavoratori derivanti dalstanziando 10 milioni per la cig, la Cassa integrazione estesa per i lavoratori dell’edilizia e dell’agricoltura, i settori più esposti alle alte temperature ma anche al maltempo. A chiConsente, in caso di eventi oggettivamente non evitabili, di chiedere la cig a ore per i lavoratori edili e agricoli, escludendola dal conteggio previsto (rispettivamente 52 settimane nel biennio mobile ...