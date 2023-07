Dal Consiglio dei Ministri del 26 luglio 2023 via libera al nuovo decreto per far fronte all'. Diverse le misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori , approvate su proposta della Ministra del Lavoro e delle Politiche sociali, Marina Calderone. Il testo introduce ...Dopo l', acqua e fuoco che ha colpito, e sta ancora, colpendo duramente la nostra bell'Italia, davanti alla fragilità dei territori di fronte eventi meteo estremi come quelli che si sono ...e maltempo: decreto approvato dal Governo 26 Luglio 2023 A margine del tavolo di confronto del Ministero del Lavoro sull', inoltre, Confesercenti ha ribadito l'...

Emergenza caldo, le misure approvate nel testo del nuovo decreto Informazione Fiscale

Lo stabilisce un decreto legge per i lavoratori dell'edilizia e dell'agricoltura, i settori più esposti alle conseguenze dell'emergenza climatica.L'Africa sta vivendo una delle stagioni più calde e aride di sempre. La percezione che sia un paese "caldo" fa ignorare la drammaticità della situazione.