Emanuele Aloia al Giffoni53 | “Sono sempre stato guidato dalle mie canzoni”

(Di giovedì 27 luglio 2023) Nei suoi singoli più famosi riporta il titolo di iconici quadri. “Il bacio di Klimt“ fa il boom di ascolti durante la pandemia, ma il successo dispazia oltre la noia di stare a casa. Oggi si è sentito subito accolto dai bambini e dai ragazzi del Giffoni Film Festival :”Ho sentito tutto il calore dei giffoners sin da quandoarrivato, anche se devo dire che si sta ancora meglio con l’aria condizionata” scherza il cantautore classe ’98 originario di Torino. Sulla domanda del perchè proprio i quadri come concept principale del suo album “La sindrome di Stendhal“, ha risposto di esseresue. “L’idea non parte prima. Uscì “Girasoli” che fece molto successo e quindi decisi di continuare su questa ...

