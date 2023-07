Emanuela Orlandi | dopo le parole su Wojtyla Rivelazione choc del fratello

Il caso di cronaca diè tornato di grande attualità dopo quarant'anni. Tra le piste più seguite per capire cosa si nasconda dietro la scomparsa della cittadina vaticana mai ritrovata c'è quella familiare ...Inoltre, ho perso un amico come Andrea Purgatori, che ne avrebbe fatto parte come consulente esterno.' Queste sono le parole di Pietro, fratello della scomparsa, ai microfoni ..."Sul giornalista i fatti parlano chiaro - aggiunge il fratello di- Come amico mi mancherà sicuramente. Mi appoggiavo molto a lui in ogni situazione, ci sentivamo spesso. Era una ...

La camera ardente di Andrea Purgatori è aperta e una folla di persone tra volti noti del giornalismo, della politica e dello spettacolo hanno ...(LaPresse) "Io oggi ricordo un amico, mi ha aiutato tantissimo nella ricerca della verità per mia sorella. Voleva essere consulente della commissione d’inchiesta, è venuto ...