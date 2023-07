Elon Musk e Sabrina Ferilli nel video sulla morte dell’uccellino di Twitter | “Tu sei pazza”

(Di giovedì 27 luglio 2023)sono i protagonisti di undirealizzato tramite tecnologia deepfake dalla pagina Il Grande Flagello. Ilutilizza una sequenza tratta dalla fiction Le ali della vita in cui ironizza sul cambiamento del logo di, decisione fortemente voluta dall’imprenditore statunitense che, a causa di questa sua decisione, è finito al centro di numerosissime critiche. La grande fiction italiana aveva già previsto la fine di. L’ho rielaborata con la partecipazione straordinaria di. Buona visione #x pic..com/iOotT7OapH — Il ...

'E allora dovreste guardare negli occhie ditegli che è un criminale - ha detto Zan rivolgendosi alla maggioranza - E invece siccomeè di destra e anche ricco quando l'ha incontrato ...Casomai, nutre oggi una certa antipatia per quel signore di nome, che ha preso a straparlare di politica, salute, clima, insomma di argomenti che non gli competono. E acquistando il social ...Al posto dello storico uccellino è arrivata una 'X' bianca, segno evidente di quella rivoluzione portata avanti dal proprietario. D'altronde l'inventore della Tesla ha sempre sostenuto di ...Elon Musk ha scelto la Val Badia per edificare una baita dotata di ogni comfort e rispettosa dell’ambiente, un progetto a dir poco ambizioso ...Prosegue la trasformazione del social network guidato da Elon Musk: questa volta tocca all'eliminazione di ogni riferimento a Twitter nei profili ufficiali del microblog ...