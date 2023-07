Elena | mamma di un ragazzo tetraplegico | continua la battaglia #Finoallultimorespiro

Leggi su luce.lanazione

(Di giovedì 27 luglio 2023) Un figlio, Mario, disabile dalla nascita. Una sentenza che la condanna a pagare circa 300mila euro di spese legali alla clinica romana a cui aveva fatto causa dopo il parto, avvenuto 34 anni fa.Improta, 60enne di origini napoletane ma residente a Orbetello, da 13 giorni porta avanti lo sciopero della fame per protestare contro quella che ai suoi occhi e a quelli di chi la sostiene, è un’ingiustizia. Che la costringerebbe a dire addio ai progetti messi in campo fino ad oggi per dare una speranza in più proprio al suoe ai tanti come lui che vivono con una disabilità. Come la onlus e la struttura per il ‘dopo di noi’. La salute peggiora ma la“Comunicato ore 9.24. 13° giorno di sciopero della fame e arriva una bella notizia: dopo Allianz Assicurazioni e AXA Italia anche ...