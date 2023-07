(Di giovedì 27 luglio 2023) Io non sono un esperto di politica internazionale, ma mi piace informarmi e incrociare le notizie. E sul fronte migranti vedo un quadro decisamente preoccupante. Il problema secondo me non è tanto l’afflusso di migranti che continua ad aumentare oggi, soprattutto dai Paesi nordafricani, il problema è che quei Paesi stanno letteralmente andando in rovina ...

...per prima la, in misura assolutamente rilevante con oltre 8 milioni di tonnellate, a seguire: Spagna (6 mln), Turchia (3,2 mln), Italia (2,1 mln), Olanda (2 mln), e poi compaiono l'(1,6 ...Soprattutto lo sarebbe per la, che sembra essere al momento uno dei maggiori sponsor per l'... Eritrea, Sudan edsopra gli altri. In particolare, con quest'ultimo paese è in corso da anni ...In Tunisia ,, Libia e Algeria, ad esempio, potrebbero andare al potere i ben peggiori '... E., verrebbero senza dubbio concessi dalla. Considerato il modo egemonico con cui Pechino tratta ...

Egitto, Cina e migrazione Il Notiziario

La Russia ha strategicamente rafforzato i rapporto e il gruppo Wagner è stato il cavallo di Troia di Vladimir Putin - ANALISI ...Come la geopolitica alimentare è diventata un'altra arma della guerra di Putin. Cosa c’è dietro l’intenso programma di eventi del vertice di San Pietroburgo ...