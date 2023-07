Ecco le modifiche al Pnrr del Governo

Leggi su panorama

(Di giovedì 27 luglio 2023) La cabina di regia voluta dal ministero e dalha portato alla stesura delle novità previste sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Sono stati cambiati 144 progetti dei 349 ancora da realizzare; di conseguenza vi è un importante passaggio di miliardi da un settore all'altro degli 89,6 miliardi che restano da incassare, sui 191,5 totaliNelentra inoltre il capitolo RepowerEu con le misure per accelerare la transizione green e l’autonomia energetica del Paese, con massicci investimenti in infrastrutture — attingendo ai programmi delle partecipate pubbliche Enel, Eni, Terna e Snam — e la previsione di nuovi Ecobonus a favore di famiglie e imprese che investano nel risparmio dei consumi di luce e gas. Ancora Ecobonus Uno dei punti nuovi «riguarda l’Ecobonus» limitato alle case private. La «nuova misura del piano andrà in supporto delle ...