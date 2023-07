“Ecco di che sesso è” Federica Pellegrini incinta | dalla famiglia fanno sapere tutto | “Siamo felici”

Leggi su tuttivip

(Di giovedì 27 luglio 2023) Finalmente la verità è arrivata, ma non in maniera molto elegante a causa delle indiscrete voci del gossip online e tra le testate di cronaca rosa. Sarebbe sempre il caso di rispettare i tempi dei genitori. Dopo una lunga serie di pettegolezzie Matteo Giunta hanno voluto rompere il silenzio, è. Non potevano fare altrimenti, com’è spesso accaduto a tanti altri personaggi dello showbiz, la insistenza con cui si ipotizzava da settimane la gravidanza diera diventata estenuante per loro e ormai era inutile restare in silenzio. Poca la sorpresa dei fan tanta latà per la modalità dell’annuncio, inoltre la futura nonna ha anche svelato ildel bebè....