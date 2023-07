EA FC 24 Heroes | tutto quello che devi sapere!

(Di giovedì 27 luglio 2023) Gli Eroi di Ultimate Team tornano anche su EA FC 24! A partire da martedì 25 luglio EA Sports ha iniziato ad annunciare i nomi dei primi 5, su 19 in totale, nuoviin arrivo nei prossimi mesi Il primo gruppo ècomposto da: Gianluca Vialli Wesley Sneijder Carlitos Tevez Bixente Lizarazu Alex Scott, la prima donnadi Ultimate Team! Svelati, come si può vedere nell’immagine anche gli overall della versioneChampions League (o Women’S Champions League), card che arriveranno a partire da fine novembre (con un packChampions League garantito per chi prenota la Ultimate Edition entro il 22 agosto) Mercoledì 26 luglio è stato annunciato il secondo gruppo composto da: Nwankwo Kanu Tomas Rosicky John Arne Riise Ludovic Giuly Nadine ...

Rivelati altri nuovi Ultimate Team Heroes in arrivo nell'attesissimo EA Sports FC 24. Scopriamo insieme tutti i dettagli in questa news.