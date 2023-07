E’ morta Sinead O’Connor | aveva 56 anni | Irlanda in lutto

(Di giovedì 27 luglio 2023) La cantanteoggi, 26 luglio, all’età di 56. A riportare la notizia è il New York Post citando alcune fonti. La celebre cantante e musicista èdopo lunghidi depressione e di pesanti problemi esistenziali e di salute. Lo riferisce l’Irish Times, senza precisare per ora i dettagli del decesso L'articolo proviene da Il Difforme.

ROMA - La cantante irlandese Sinèad O'Connor èall'età di 56 anni. La notizia è riportata dal quotidiano Irish Times. Nata a Dublino l'8 dicembre del 1966, ha pubblicato 10 album in studio, e il suo successo maggiore rimane legato al singolo ...La cantante irlandese Sinèad O'Connor èall'età di 56 anni. Nata a Dublino l'8 dicembre del 1966, ha pubblicato 10 album in studio, e il suo successo maggiore rimane legato al singolo Nothing ...E'O'Connor , la talentuosa cantante irlandese si è spenta oggi all'età di 56 anni. La notizia è riportata dall'Irish Times e ha travolto i fan dell'interprete di Nothing Compares 2 U , che ...

È morta Sinead O'Connor, la leggenda della musica aveva 56 anni Music Fanpage

Sicuramente Sinead O’Connor è stata un’artista complessa che ci lascia a soli 56 anni. Ma il suo passato ed il suo presente in queste ore dopo l’annuncio della sua morte rivelano ancora segreti sulla ...Se n'è andata a 56 anni la cantante irlandese che da tempo soffriva di problemi di salute mentale. Con Nothing Compares 2 U era arrivata in cima alle classifiche mondiali ...