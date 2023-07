È morta Sinéad O’ Connor | la cantante aveva 56 anni

(Di giovedì 27 luglio 2023) Èall’età di 56, dopo una lunga battaglia contro i suoi problemi mentali, lairlandeseO’. L’artista ha pubblicato nella sua lunga carriera dieci album in studio. La sua canzone più celebre è Nothing Compares 2 U, singolo numero uno al mondo nel 1990. Nel 2018, la conversione all’Islam adottando il nome di Shuhada’ Davitt. La notizia della morte arriva un anno dopo il suicidio di Shane, uno dei suoi quattro figli, morto nel 2022. La notizia del decesso dellaè stata data dalla televisione nazionale irlandese, che ha divulgato un comunicato della famiglia dell’artista: “È con grande tristezza che annunciamo la morte della nostra amata. La famiglia e gli amici sono devastati e chiedono il rispetto della privacy in ...

Ha pubblicato 10 album in studio in carriera, ma negli ultimi anni aveva diradato le sue apparizioni manifestando un forte disagio esistenziale La cantante irlandeseO'Connor èall'età ...Leggi Anche Una donna ritrovatain un ascensore rimasto bloccato in un edificio di Palermo. Aperta un'indagine Sinead O Connor, nel suo travagliato incedere, aveva trovato un equilibrio nella ...Ieri, 26 luglio 2023, è stato annunciato che la cantante irlandeseO'Connor èall'età di 56 anni. L'interprete di 'Nothing Compares 2 U ' diventata famosa tra gli anni Ottanta e Novanta si è spenta per cause ancora ignote. 'È con grande tristezza che ...