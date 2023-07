“È morta nell’ascensore” Terribile fine per Francesca | 61 anni | si è bloccato | poi la scoperta choc

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 27 luglio 2023)Marchione èdentro l’ascensore, bloccata tra due piani. Il suo corpo è stato ritrovato dai vigili del fuoco, senza vita. Siamo a Palermo, in un edificio di via Oreto. Qui la 61enne sarebbenelle prime ore del giorno di ieri, ma trovata soltanto dopo diverso tempo. A chiamare i pompieri sarebbero stati i sanitari del 118 che a loro volta erano stati contattati da alcuni residenti della palazzina. A quel punto sono state allertate anche le forze dell’ordine. Nessuno sa ancora cosa sia capitato alla signora. Per alcuni potrebbe essere stata colpa di un blackout, per altri un semplice guasto. >> “Cosa le è successo”. Sinead O’Connor, sulle cause della morte spunta l’ipotesi peggiore C’è da dire tuttavia, che in questo periodo a Palermo, così come in tutta la Sicilia, le cose non ...