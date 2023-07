E’ l’estate del costume cut-out

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 27 luglio 2023) Intero, trikini, bikini, asimmetrico, sgambato, monospalla…: all’appello dei costumi più in voga per questa estate 2023 vanno bene tutti i modelli perché siano “cut-out”. Cosa? Ebbene sì, devono essere rigorosamente “tagliati” apposta per lasciare strategicamente scoperte spalle, fianchi o addome. Il tutto attraverso oblò, spacchi laterali, spicchi see-through, cuciture drappeggiate ecc… con il preciso scopo di esaltare la silohuette e rendere più moderna (e, sicuramente, anche più fashion) la moda-mare di stagione. In verità, quella del cut-out è una tendenza già abbondantemente vista sulle passerelle del pret-a-porter degli ultimi anni; una moda che, poi, è lentamente passata anche al beachwear. Si tratta di costumi eleganti, sofisticati, molto glamour al punto che, alcuni modelli in particolare (vedi quelli in tessuto stretch), possono esser tranquillamente indossati anche come ...