E la Meloni conquistò il Congresso citando la Fallaci | “L’America è l’idea di Patria e Libertà”

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 27 luglio 2023) La citazione di Oriana, da parte della premier Giorgia, nel pranzo nella sala dei ricevimenti della Camera dei Rappresentanti, la Rayburn Room, con lo Speaker Kevin McCarthy e alcuni membri del, ha strappato applausi e consensi.e McCarthy hanno tenuto un breve discorso per un brindisi di benvenuto, nel primo giorno di visita americana del presidente del Consiglio italiano, ed è lì che laha giocato il suo asso nella manica, la giornalista italiana, amante delforse più degli stessi americani. “Sono molto felice di essere qui oggi in quello che è il cuore della democrazia americana, Capitol Hill. Un faro di luce per le democrazie di tutto il mondo. Più che mai in questo frangente storico internazionale, le nostre relazioni sono ...