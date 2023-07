«È iniziata l’era dell’ebollizione globale» | allarme Onu | così luglio 2023 rischia di essere il mese più caldo di sempre

... dopo una prima fase di studio di fattibilità,nel 2015 ... All'epocaun progetto pionieristico, mentre oggi, per fortuna, ... Anche'assessore regionale Melasecche ha sottolineato come " ...... dopo una prima fase di studio di fattibilità,nel 2015 ... All'epoca tra'altro siamo stati antesignani, sostenitori tenaci ... la ciclabile sulla ex ferroviaun progetto direi ...'appello Onu: 'di ebollizione globale' - Proprio oggi, tra'altro, il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres , ha lanciato un appello per una immediata e radicale azione contro ...

Allarme Onu, 'è iniziata l'era dell'ebollizione globale' - Notizie - Ansa.it Agenzia ANSA