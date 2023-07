Dzeko dimentica l’Inter ma non il gol! Esordio show col Fenerbahce

Leggi su inter-news

ha giocato la sua prima partita ufficiale con la maglia delai preliminari di Conference League. Turchi vincenti 5-0,dell'ex Inter PROTAGONISTA ?cerca un attaccante, ma quello che aveva continua a segnare e a giocare in modo sublimo: Edin. L'attaccante bosniaco ha esordito con la maglia delin gara ufficiale nel 5-0 rifilato dai turchi ai moldavi dello Zimbru nelle qualificazioni per la Conference League. Un gol e due assist per l'ex bomber nerazzurro.ha segnato esattamente la terza rete dei capitolini dopo i primi due gol firmati da Kadioglu e Kent. Infine, quarta e quinta rete siglate da Szymanski e King.