Dynamite 26 07 2023 Che abbia inizio la Road to All In

(Di giovedì 27 luglio 2023) Un caloroso saluto ai lettori di ZW, come sempre siamo super carichi per un nuovo episodio di. Quest’oggi ci troviamo nella MVP Arena di Albany, New York, e tra i match in programma spicca quello con in palio l’International Championship tra il campione in carica Orange Cassidy ed AR Fox. Non da meno il Three-Way Tag Team Match tra Blackpool Combat Club, Lucha Bros e Best Friends. Oggi ascolteremo anche le prime parole dei Better Than You Bay Bay dopo la grande vittoria di settimana scorsa nella finale del Blind Tag Team Eliminator Tournament. Lo show si apre con una videomessaggio di Darby Allin, lo Strange Enigma elogia apertamente il suo allenatore e mentore di vita AR Fox. Allin si sentiva in debito con lui e per questo motivo settimana scorsa ha fatto di tutto affinché Fox ottenesse una title shot per l’International ...

AEW Dynamite Report 26-07-2023 The Shield Of Wrestling

La AEW ha mostrato un cartellone “Book The Women’s Division Better” nell’ultima puntata di Dynamite. Stanotte, si è tenuto un nuovo episodio di Dynamite, che ha vissuto le conseguenze di quanto accadu ...Scotty 2 Hotty fu wrestler attivo in WWE per diversi anni, dal 1993 al 2007. Poi dal 2016 ha iniziato a lavorare come coach la Performance Center contribuendo alla formazione dei nuovi prospetti della ...