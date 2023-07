... tramite il comandante Nikolai Oleshchuk, di aver abbattuto trentasei missili da crociera russi nelle zone della capitale, a Kharki v e nella città di Dnipro,del Pentagono fanno un'...La massima spinta della controffensiva ucraina è in corso nel sud - est del Paese. Lo hanno dettodel Pentagono26 lug 21:51 Usa: iniziata massima spinta della controffensiva ucraina La massima spinta della controffensiva ucraina è in corso nel sud - est del Paese. Lo hanno dettodel Pentagono al New York Times parlando di 'migliaia di rinforzi, molti dei quali addestrati ed equipaggiati dall'Occidente' dispiegati nella battaglia. 26 lug 21:38 Kiev: abbattuti 36 ...

Due funzionari del Pentagono al New York Times: 'la massima spinta della controffensiva ucraina è iniziata' TGLA7

La difesa aerea di Kiev fa sapere di aver abbattuto trentasei missili da crociera russi nelle zone della capitale, a Kharkiv e a Dnipro ...La massima spinta della controffensiva ucraina è in corso nel sud-est del Paese. Lo hanno detto due funzionari del Pentagono (ANSA) ...