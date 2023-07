Drew McIntyre svia ogni dubbio | “Dette un sacco di bugie | avevo solo bisogno di una pausa”

(Di giovedì 27 luglio 2023)è tornato e nelle ultime settimane lo abbiamo visto in forma,è tornato lo scorso 1° Luglio a Money In The Bank e ha puntato il suo mirino su GUNTHER e il suo Intercontinental Championship con i due che collideranno in un match a SummerSlam.mette in chiaro le cose Facciamo un passo indietro e torniamo al periodo di assenza dello Scottish Warrior, ovvero dal post WrestleMania 39. Su di lui si sono susseguite molte voci e le più insistenti erano riguardanti il suo contratto e il fatto che le parti, lui e la WWE, non fossero riuscite a trovare un accordo per il rinnovo. Ci ha pensato però, lo stessoa chiarire il tutto in una recente intervista, dicendosi sorpreso da quante cose false ha sentito e dicendo che il suo periodo dinon è ...

Nel post match ritorno a sorpresa diche ha attaccato l'attuale Intercontinental Champion, facendo capire in maniera esplicita di voler puntare al titolo. Lo scozzese non si vedeva ...Il 34enne si è presentato sabato al Principality Stadium, partecipando allo scontro tra il campione Roman Reigns e. Fury ha lasciato il suo posto in prima fila a Cardiff quando Austin ...Nel post match ritorno a sorpresa diche ha attaccato l'attuale Intercontinental Champion, facendo capire in maniera esplicita di voler puntare al titolo. Lo scozzese non si vedeva ...

Gunther vs Drew McIntyre ufficiale per SummerSlam 2023 The Shield Of Wrestling

Per l'edizione texana tenutasi lo scorso anno, quindi WrestleMania 38, durante la Night 1 Steve Austin ha fatto il suo ritorno sul ring dopo diciannove anni di assenza (ultimo match a WM contro The ...Per l'edizione texana tenutasi lo scorso anno, quindi WrestleMania 38, durante la Night 1 Steve Austin ha fatto il suo ritorno sul ring dopo diciannove anni di assenza (ultimo match a WM contro The ...