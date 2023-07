Drew McIntyre | “Il match di SummerSlam contrò Gunther metterà in discussione tutti i vostri preconcetti”

(Di giovedì 27 luglio 2023) La 36esima edizione disi terrà il prossimo 5 agosto e, nonostante le numerose voci che si sono accavallate negli ultimi mesi,affronteràin uncon in palio l’Intercontinental Championship. A tal proposito, lo scozzese ha rilasciato alcune dichiarazioni per TMZ. “Sono molto eccitato. Sono stato fuori per 3 mesi. Credo sia stato il mio periodo più lungo fuori dal ring, ed ho disputato soltanto due incontro da quando sono tornato”.si è espresso anche sul suo avversario, elogiandone il regno da campione: “Ha il titolo da più di 400 giorni. L’ha riportato ai livelli di quando era nelle mani di gente del calibro di Bret Hart e Shawn Michaels“.ha poi proseguito parlando del suo ...

Drew McIntyre è tornato e nelle ultime settimane lo abbiamo visto in forma, Drew è tornato lo scorso 1° Luglio a Money In The Bank e ha puntato il suo mirino su GUNTHER e il suo Intercontinental Champ ...