Doppio sacrificio per il grande colpo | il Napoli prepara lo scambio

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 27 luglio 2023) Ilha messo nel mirino un top player e punta a chiudere presto la trattativa. Pronta la strategia: in cantiere c’è unoLa rosa, come testimoniato dalla vittoria dello scudetto, è ottima ed ora andrà potenziata scegliendo l’adeguato erede di Kim Min-jae e regalando a Rudi Garcia gli elementi più congeniali al suo stile di gioco. Il tutto, senza fretta. Il, infatti, ha scelto di agire con calma e analizzare quanti più profili possibili prima di passare alla parte operativa e provare a piazzare l’affondo. In difesa, ad esempio, continua a piacere molto Max Kilman ma il Wolverhampton non sembra disposto ad abbassare le proprie pretese economiche. Gli inglesi, in particolare, continuano a chiedere 40 milioni: prendere o lasciare. Troppo per i Campioni d’Italia, intenzionati a spendere meno. L’allenatore, dal canto suo, ...