Doppie corna a tempo record | senza precedenti | Filippo Bisciglia sconvolto

(Di giovedì 27 luglio 2023)a lei,a lui e tutti contenti. La storia d'amore litigarella tra Mirko e Perla regala il finale più clamoroso e, insieme, logico. La coppia in crisi va a Temptation Island, che altro non è se non una lunga seduta di terapia mediatica a colpi di inciuci, e ne esce con le ossa rotte e un sorriso smagliante. Premessa: la ragazza fin da subito sembrava aver trovato una certa intesa con il bel tentatore Igor, regalando infuocati “pinnettas” ai quali il fidanzato aveva reagito con crescente insofferenza. Una escalation di gelosia e tensione, capolavoro degli autori, definitivamente esplosa nel falò di confronto immediato andato in onda nell'ultima puntata di lunedì. Nel faccia a faccia, la ragazza ha rivoltato la frittata contestando al partner una vicinanza molto sospetta con la seduttrice single Greta. I video incrociati non mentono: entrambi ...

Temptation Island, doppie corna a tempo record: Bisciglia sconvolto Liberoquotidiano.it

Alessandro Altobelli, doppio ex di Inter e Juve, si è espresso così sul caso Lukaku. ALTOBELLI – «Lukaku ha fatto le corna all’Inter Se l’è fatte da solo! Rischia di non andare da nessuna parte. Sicu ...Sapete quante persone sono in galera in Germania per «economic-financial offences» Ben 4.604: poco meno del numero degli spacciatori. E in Italia La miseria di 345. Pari allo 0,9% ...