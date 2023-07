Dopo una lite gira con un bastone in auto | denunciato dalla polizia

L'azzurro ha deciso infatti, in accordo con lo staff tecnico,l'8° posto nella finale iridata ...decisione sofferta, dovuta acondizione non ottimale che lo stesso "Greg" aveva confessato ...... l'Osservatorio nazionale Ossermare e la community del Blue Forum Italia Network presenteremo...lanciare un appello al Governo e alla politica affinché si possa lavorare tutti insieme suLegge ...il 'non - voto' sull' emendamento soppressivo della maggioranza , martedì in commissione ... Il centrodestra chiede lo slittamento consospensiva "per un periodo sessanta giorni", come ..."Purtroppo, dopo le passerelle il Governo ha invece abbandonato l’Emilia ... sono finiti ad accanirsi sui più fragili e sulle persone colpite da alluvioni e frane. Una vergogna degna della fotografia ...“Che bellissima giornata!”, commenta Daniela Santanchè dopo aver incassato una facile ma effimera vittoria al Senato. La mozione di sfiducia contro di lei è stata votata e respinta come era certissimo ...