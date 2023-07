Don Ciotti sbaglia | le mafie si sconfiggono

Leggi su iltempo

(Di giovedì 27 luglio 2023) Provo profonda stima e rispetto per don Luigima con ancor maggior intensità credo negli uomini e nello Stato. E proprio come donso che lesi possono sconfiggere ed è quindi un dovere combatterle in ogni forma e con ogni sforzo possibile. Per questo ritengo che la frase del fondatore di Libera, per quanto a effetto, sia una sorta di resa. Sostenere che il ponte sullo Stretto non unirà due coste - Calabria e Sicilia - ma due cosche 'ndrangheta e mafia - è, a mio avviso, una ammissione di sconfitta. Equivale a certificarne non solo l'esistenza ma la supremazia sullo Stato che viene dunque disegnato come incapace di fronteggiarle. Inutile dunque tentare? No. Affatto. Il messaggio è totalmenteto. Intanto perché in Calabria e Sicilia esistono migliaia di persone, uomini e donne, che da sempre ...