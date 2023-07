Don Ciotti | chi è e cos’è il gruppo Abele? Cosa ha fatto?

(Di giovedì 27 luglio 2023) Donè il sacerdote che ha scelto di vivere la vera essenza di amare il prossimo più di se stesso, senza se e senza ma. Lui è un prete di strada che vive sotto scorta perché capace di essere un forte intralcio alle mafie. Entrato in polemica con Matteo Salvini per la folle idea...

Provo profonda stima e rispetto perLuigima con ancor maggior intensità credo negli uomini e nello Stato. E proprio comeso che le mafie si possono sconfiggere ed è quindi un dovere combatterle in ogni forma e con ogni sforzo possibile. Per questo ritengo che la frase del fondatore di Libera, per quanto a ...Grazie anche aquesti aspetti rientrano nel dibattito pubblico sul 'Ponte' che divide invece di unire i territori e che, di contro, unisce e rafforza gli appetiti di Ndrangheta e Cosa ...Poi punta il dito sul Carroccio: "Nello stesso giorno Matteo Salvini attaccaLuigie ordina ai suoi scherani in Rai di cancellare 'Insider'. È evidente da che parte sta questo governo, no ...

Ponte sullo stretto di Messina, Salvini sprezzante: "Un signore in tonaca dice parole ignoranti, volgari" e mette insieme ... Il Riformista

Provo profonda stima e rispetto per don Luigi Ciotti ma con ancor maggior intensità credo negli uomini e nello Stato. E proprio come don ...Il ministro Salvini ha detto che, se don Ciotti decidesse di espatriare, farebbe «un favore a tutti»: il sacerdote dell’associazione antimafia Libera aveva dato voce al rischio che il Ponte sullo Stre ...