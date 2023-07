Doc – nelle tue mani | amata protagonista dice addio alla serie | l’attrice non sarà presente nella prossima stagione

Leggi su isaechia

(Di giovedì 27 luglio 2023) Andrà in onda i primi mesi del 2024 la terzadi Doc –tue, latv di successo con Luca Argentero, Matilde Gioli e Pierpaolo Spollon. C’è grande attesa da parte dei fan, ansiosi di scoprire se Andrea Fanti riuscirà a riprendersi dall’amnesia. E soprattutto, dopo aver racquistato il posto da primario nel reparto di Medicina Interna, come si evolverà il suo rapporto con la dottoressa Giulia Giordano? Orfani del bel Lorenzo Lazzarini, primo medico morto di Covid in Italia, nell’ultima puntata gli appassionati di Doc hanno dovuto salutare anche la specializzanda Alba Patrizi, deceduta in seguito a un’intossicazione epatica. Due addii molto pesanti che hanno sconvolto, lasciandoli in lacrime, tutti i telespettatori. Il finale della scorsaha regalato anche i fiori d’arancio ...