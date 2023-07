Dl Pa | opposizioni | ' battaglia unitaria | bloccata riorganizzazione ministero Cultura' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 27 luglio 2023) Roma, 27 lug. (Adnkronos) - "Lacondotta dallenelle commissioni Affari costituzionali e Lavoro per bloccare la pessimadeldellaè stata vinta. L'emendamento che la voleva maldestramente introdurre è stato ritirato. Il ministro Sangiuliano ha dovuto fare un passo indietro rispetto a una scelta sbagliata nel metodo e nel merito perché avrebbe indebolito l'attività del Mic e avrebbe reso l'amministrazione meno libera e sottomessa alla politica. Una buona notizia per ladel nostro Paese". Così in una nota i capigruppo delle commissioni Affari costituzionali e Lavoro di Pd – M5S – Avs – Azione Iv.