Dl Pa | Barelli | ' grazie a emendamento Fi niente Iva per attività didattiche società sportive'

(Di giovedì 27 luglio 2023) Roma, 27 lug. (Adnkronos) - "Forza Italia rivolge una particolare attenzione verso il mondo dello sport, per la straordinaria capacità educativa che ha verso i giovani, per il senso di squadra, per il sano spirito competitivo che veicola. Per queste ragioni, c'è grande soddisfazione per l'approvazione, da parte delle commissioni riunite I-XI della Camera, dell'di Forza Italia al dl Pubblica amministrazione, a mia prima firma, che stabilisce l'esenzione dell'Iva per 'le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport, comprese quellee formative, rese nei confronti delle persone che esercitano lo sport o l'educazione fisica da parte di organismi senza fini di lucro, compresi gli enti sportivi dilettantistici'". Lo dichiara in una nota Paolo, presidente dei deputati di Forza Italia. ...

Roma, 27 lug. (Adnkronos) - "Forza Italia rivolge una particolare attenzione verso il mondo dello sport, per la straordinaria capacità educativa che ha verso i giovani, per il senso di squadra, per il ...