Dl alluvioni | Sironi M5s | ' Meloni contro nature act | oggi parla di prevenzione?'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 27 luglio 2023) Roma, 27 lug. (Adnkronos) - "ieri ai microfoni ha preso atto dei problemi del Paese in tema di cura del territorio, annunciando un piano dinazionale. Ignara, forse, che il governo Conte stanziò 11 miliardi con il Proteggi Italia per mettere un argine al dissesto idrogeologico. Ora però il cambiamento climatico ci mette di fronte ogni anno a eventi sempre più estremi: da milanese, dico che quanto accaduto nei giorni scorsi nella mia città è stato davvero impressionante. La cura del suolo è importantissima, perché quando piove in modo così abbondante e violento, se il suolo è permeabile, ha la possibilità di assorbire l'acqua fino al 50%; viceversa, se il suolo è cementificato, l'acqua non può essere assorbita e trascina via con sé tutto quello che incontra causando i danni che si sono verificati, per esempio, in Emilia-Romagna". Così ...