Djere - Musetti | quote e pronostico del quarto di finale ad Amburgo

(Di giovedì 27 luglio 2023) Continua il percorso da campione in carica di Lorenzoad. Battuto, non senza difficoltà, Kovalik agli ottavi, per l'italiano è arrivato il momento di alzare l'asticella: l'avversario ...

MONTEPREMI E PRIZE MONEY PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE PRINCIPALEscenderanno in campo venerdì 28 luglio, come primo match sul campo M1 con inizio non prima delle ore 13.00 . La ......13 - (WC) Noha Akugue vs Shnaider a seguire - Hanfmann/Zheng vs Altmaier a seguire - (4) Zverev vs Van Assche non prima delle ore 18 (1) Ruud vs Fils M1 Non prima delle ore 13 -vs (3)

Un po' di sofferenza per Lorenzo Musetti: l'azzurro ha dovuto faticare fino al terzo set per imporsi sullo sloveno Kovalik negli ottavi di finale dell'ATP di Amburgo, in Germania, dove il carrarino de ...Ottima prestazione di Lorenzo Sonego all'esordio al Croatia Open, dominante nel primo set. Bella reazione di Cecchinato che nel secondo cede solo al tie-break ...