Disney Plus | inizia la nuova stagione di Futurama!

(Di giovedì 27 luglio 2023) Fra le recenti aggiunte al catalogo di, fra le più interessanti e decisamente le più attese troviamo ladi Futurama: scopriamo insieme tutti i dettagli in questo articolo dedicato Chi vi scrive scavalcherà la soglia dei trent’anni fra poco meno di una settimana, lasciandosi indietro il “due” come prima cifra endo a vedere, fra la folta chioma, fin troppi capelli bianchi. Fra i grandi ricordi delle prime fasi adolescenziali, salta subito alla memoria la gran serie che fu Futurama, che ancor più dei Simpson, accompagnava pomeriggi su pomeriggi, che fossero di torrida afa estiva o gelido ed uggioso inverno. Ed è proprio per questo motivo che, quando fu annunciato ufficialmente il ritorno di Futurama con un’ottava(undicesima, secondo la ...

Sono state annunciate le principali novità in arrivo in streaming su nel mese di luglio 2023 tra film e serie tv.

Il mercato dello streaming in Italia è sempre più ricco, ma il portafoglio degli italiani è sempre più povero: i dati AGCOM fotografano un calo degli abbonati.