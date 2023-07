Disgaea 7 | Vows of the Virtueless si mostra con un nuovo trailer!

(Di giovedì 27 luglio 2023) Tramite comunicato stampa, Nippon Ichi Software hato untrailer di7:of the, scopriamo insieme tutti i dettagli in questo articolo dedicato Il mondo degli SRPG si regge su poche certezze e una fra queste è decisamente la serie di. L’ultimo capitolo,6: Defiance of Destiny (qui trovate la nostra recensione), poi arrivato anche in versione Complete, ci aveva lasciati con una leggera sensazione di amaro in bocca, principalmente dovuto alla mancanza di novità davvero significative (anche se la meccanica della Super Reincarnazione era davvero divertente, a ripensarci) e a una forte carenza di perizia tecnica. Due grossi difetti che vorremmo ben vedere sistemati in7:of ...

Disgaea 7: Vows of the Virtueless, ecco un nuovo trailer GeekIT

Tramite comunicato stampa, Nippon Ichi Software ha mostrato un nuovo trailer di Disgaea 7: Vows of the Virtueless: ecco i dettagli!A new Disgaea 7 trailer has been released, and it's all about the new features you can expect from this maximalist strategy RPG.