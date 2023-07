Diritti TV 2024 27 | Lega Serie A rimanda decisione | tre opzioni – CF

(Di giovedì 27 luglio 2023) ITV della/2027 sono ancora un terreno decisamente spinoso per laA, che si trova a dover sciogliere il bandolo della matassa davanti alle offerte di DAZN, Mediaset e Sky. Intanto l’accordo definitivo slitta: di seguito quanto rivelato da Calcio e Finanza TERRENO SPINOSO – ITV della/2027 sono ancora un argomento aperto. Nell’assemblea di, svoltasi ieri in videoconferenza, tutti i club hanno concordato di rinviare lasulle offerte di DAZN, Sky e Mediaset. La data limite è quella del 15 ottobre, vale a dire quando scadranno le offerte delle tre emittenti, ma potrebbe essere puramente indicativa dato che i club torneranno a incontrarsi a fine ...

Diritti tv Serie A, ancora nulla di fatto. Offerte valide fino a ottobre Tuttosport

La Lega Serie A ha deciso di riufiutate anche le ultime proposte presentate dalle due emittenti per i diritti tv Secondo quanto riportato nell’edizione odierna del Corriere dello Sport, la Lega Serie ...Ieri doppio appuntamento per la Lega Serie A: da una parte l'assemblea per valutare le offerte per i diritti televisivi dal 2024 ...