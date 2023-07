Diretta Inter - Al Nassr | segui la partita live

(Di giovedì 27 luglio 2023) OSAKA (GIAPPONE) - Esame Cristiano Ronaldo in Giappone per l'di Simone Inzaghi , che oggi (giovedì 27 luglio, ore 12.20 italiane) affronta in amichevole l'Al -di CR7 e dell'ex nerazzurro ...

Diretta Inter-Al Nassr ore 12.15: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni Tuttosport

La squadra di Inzaghi sfida in amichevole a Osaka i sauditi di Cristiano Ronaldo e dell'ex nerazzurro Brozovic: la cronaca del match in tempo reale ...L'Inter di Inzaghi affronta l'Al Nassr di Ronaldo e Brozovic nella prima amichevole in Giappone. La cronaca Live della partita in Diretta ...