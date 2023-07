Diretta Inter - Al Nassr 0 - 1 | sblocca Ghareeb al 23' | segui la partita live

(Di giovedì 27 luglio 2023) OSAKA (GIAPPONE) - Esame Cristiano Ronaldo in Giappone per l'di Simone Inzaghi , che oggi (giovedì 27 luglio, ore 12.20 italiane) affronta in amichevole l'Al -di CR7 e dell'ex nerazzurro ...

OSAKA (GIAPPONE) - Esame Cristiano Ronaldo in Giappone per l'di Simone Inzaghi , che oggi (giovedì 27 luglio, ore 12.20 italiane) affronta in amichevole l'... Segui la partita in...La partita di Osaka sarà visibile inin tv, su smartphone e tablet sia su Sky Sport che sulla app di Dazn. Calciomercato.it vi offre il match dello 'Yanmar Stadium Nagai' trae Al Nassr ...La squadra di Inzaghi sfida in amichevole a Osaka i sauditi di Cristiano Ronaldo e dell'ex nerazzurro Brozovic: la cronaca del match in tempo reale ...