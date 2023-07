Dipendenti con stipendi “al di sotto della soglia di povertà” | commissariata azienda

(Di giovedì 27 luglio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIl gip di Milano Domenico Santoro ha convalidato oggi il decreto d’urgenza con cui il pm Paolo Storari aveva disposto, il 18 luglio scorso, il controllo giudiziario di Mondialpol, colosso nel mondovigilanza privata, nell’ambito di una indagine per caporalato, condotta dal Nucleo di polizia economico finanziariaGdf milanese, e che ha accertato che la paga oraria dei lavoratori era in media di poco più di 5 euro lordi. Col suo provvedimento il giudice ha confermato la nomina di un amministratore, Giovanni Falconieri, a cui spetterà il compito di “affrancare l’impresa da relazioni patologiche” e riportarla nei binarilegalità. Dalle indagini, infatti, come si legge negli atti, sono emerse situazione “tossiche” dal punto di vista lavorativo con i...

... lo staff è una vera e propria squadra e deve muoversiequilibrio, gentilezza e rispetto, ... averepiù competenti e motivati in grado di vendere di più fornendo un servizio eccellente e ......Children 'Lo spazio che vorrei' è il nome del primo progetto realizzato da Save the Childrenil ... insegnanti,scolastici e famigliari. A sostegno di questo progetto per una didattica ...Il gruppo conta tre stabilimenti produttivi in Italia, millee una rete di oltre 200 concessionari e distributori. "Questa collaborazioneSACE e CDP rappresenta un nuovo importante ...

Prestiti ai dipendenti da parte di terzi: chiarimenti AdE sul calcolo del reddito Lavoro e Diritti

Sarà di circa mille euro netti all’anno l’importo che sarà erogato a tutti i dipendenti di Fornaci Briziarelli Marsciano a seguito di un accordo sottoscritto giovedì tra l’azienda, assistita dall’area ...La nota sindacale TERAMO – Licenziata dalla Sapori Veri S.r.L. è stata reintegrata dal Tribunale del Lavoro di Teramo e nuovamente licenziata dopo appena 4 mesi. È l’ennesima vicenda di ...