L'artista fa da apripista al cantante britannico al Lucca Summer Festival. 'Lei mi tormentava con ...Dalcon Cattelan al Pride, a lei l'impresa riesce bene Sullo stesso argomento: Perché ... Ecco le conferenze stampa con citazioni da, Daniele Silvestri, Niccolò Fabi, o le performance al ...... tra di loro, per esempio, la cantautrice Ariete , Madame (forse incon Giuliano Sangiorgi), ... dopo il successo di Musica leggerissima, e il vincitore del 2020, ma anche l'ultimo ...

Diodato in duetto con Williams "Robbie Lo presento alla mia ex" LA NAZIONE

"Ho detto sì per chiudere un cerchio" - ammette Antonio Diodato parlando del set che lo porta domani sul palco del Lucca Summer Festival per aprire il concerto di Robbie Williams. "Sono stato fidanzat ...Questa sera alle 20 in Piazza Saffi a Forlì si terrà il Concertone di Radio Bruno Estate con tanti artisti del momento, come Boomdabash, Paola e Chiara, Emma, Diodato, Elettra Lamborghini. Tra le canz ...