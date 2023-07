Diletta Leotta e il bacio con Ryan Friedkin | maxi multa per lo scatto rubato

E' acqua passata.sta per diventare mamma e ha una storia solida con il portiere tedesco Loris Karius , ma nel frattempo ha vinto una battaglia legale per una foto con il drone (scattata al quarto piano ...... dato che il divo turco è conosciuto per la sua estrema riservatezza, soprattutto dopo che quando uscì allo scoperto conpassò mesi a doversi giustificare per ogni gesto per la sua ...A pochi giorni dalla data prevista per la nascita del suo primo figlio,ha ottenuto una vittoria importante: il settimanale Oggi è stato condannato a pagare una multa decisamente salata per aver scattato e pubblicato delle foto rubate alla conduttrice di ...

La foto di Diletta Leotta con Ryan Friedkin non poteva essere pubblicata: la multa del Garante della Privacy Open

Can Yaman e Salvatore Esposito, Gennaro Savastano nella premiata serie tv Gomorra, si incontrano ed esplode il caso su Instagram.Nel 2021 Diletta Leotta aveva denunciato il settimanale Oggi per uno scatto diffamatorio. Il Garante della Privacy ha condannato il giornale a una multa.