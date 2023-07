Diagnosi sbagliata e la bimba muore | il Sant' Orsola | Ridurre il risarcimento | la mamma ha avuto un altro figlio

La" racconta " è arrivata quando avevo solo due mesi ed ero allergica al 90% degli ... Per un'etichettao omissiva si muore, come testimonia anche l'ultimo caso di cronaca. Una ...Bambina morta per. Ospedale chiede di ridurre il risarcimento Come ricorda il Corriere della Sera , per la sua mamma e i suoi familiari la battaglia legale è tutt'altro che finita. ...... eseguita da un pool di medici guidato dal professor Luigi Marsella e richiesta dai familiari (che intendono verificare se ladella malattia del giornalista fosse statae di ...

Bimba morta per diagnosi sbagliata. Sant'Orsola: Ridurre ... Fanpage.it

Diatriba incredibile in un ospedale di Bologna. Donna perde il bambino per una diagnosi sbagliata: la controparte tratta sul risarcimento. Bologna, l’ospedale della discordia. In una struttura clinica ...Sua figlia a 4 anni ha perso la vita, il 21 ottobre 2020, per una occlusione intestinale che i medici avevano scambiato per gastroenterite. Un dramma e una vicenda giudiziaria che ha portato alla cond ...