Diablo 4 | Giocatori abbandonano il gioco con la Stagione 1

(Di giovedì 27 luglio 2023)4 è soltanto alla1 ma sembra che alcunisiano già entrati in fase di “burnout”. Dopo la polemica legata alla mancanza di valuta all’interno del Battle Pass, alcuni utenti si sono detti sfiniti e annoiati dall’attuale esperienza offerta dall’hack ‘n’ slash di Blizzard. Su Reddit si stanno moltiplicando i commenti degli utenti che stanno paventando l’idea di abbandonare4 a causa della mancanza di stimoli nel proseguire la propria avventura in quel di Sanctuarium.4 – Gamerbrain.netLa1 di4 non conquista iUno dei post più discussi è stato condiviso dall’utente Graphics Nerd, il quale ha scritto: “Ho portato un personaggio al livello 88 prima di iniziare un pg stagionale ed ero ...

Da quando è stato lanciato4 , un numero crescente diha espresso insoddisfazione per lo spazio limitato dell'inventario , spesso riempitosi brevissimo tempo. Con l'arrivo dei Cuori Abietti, durante la Stagione ...Tre pilastri del team di sviluppo diIV hanno affrontato in diretta Youtube la questione della patch 1.1.0, l'aggiornamento ... senza che iabbiano alternative soddisfacenti su cui ...... direttore associato della gestione della community, Joe Shely, direttore del gioco, e Joe Piepora, direttore associato di4, hanno affrontato un'irritata platea di. Durante il ...

Diablo 4, giocatori in 'burnout': alcuni l'hanno abbandonato con la ... Everyeye Videogiochi

Alcuni giocatori si dicono esausti di giocare a Diablo 4 e stanno prendendo in considerazione l'idea di abbandonare il titolo.Giornate, indubbiamente, burrascose per Diablo 4. Dopo un inizio con il botto, la nuova produzione di Blizzard sta accusando alcune critiche in merito a differenti aspetti del gioco che non stanno con ...