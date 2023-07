Detenzione di droga per lo spaccio | 52enne arrestato in flagranza

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 27 luglio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiNel tardo pomeriggio dello scorso 25 luglio, personale della Polizia di Stato di questa Squadra Mobile ha proceduto all’arresto, nelladel reato diai fini didi sostanza stupefacente, undi Avellino centro, in quanto trovato in possesso di gr. 29 di sostanza stupefacente del tipo cocaina e di gr. 32 di sostanza stupefacente del tipo Hashish. In particolare, a seguito di attività info-investigativa, al suindicato, mentre viaggiava a bordo del proprio scooter in questa via Morelli e Salvati, veniva intimato di fermarsi; poco prima di arrestare la marcia questi gettava a terra delle chiavi sperando di non essere notato, ma prontamente venivano recuperate dal personale operante. Le suddette chiavi permettevano l’accesso in una cantinola presente nello stabile ...