DelFes Avellino | la stagione parte contro Fiorenzuola | il calendario

(Di giovedì 27 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIl cammino dellain Serie B Nazionale comincerà tra le mura amiche del Pala del Mauro. Lo start al campionato è fissato per il prossimo 1 ottobre. Il settore agonistico FIP e LNP hanno definito e diramato ilintegrale della prossimasportiva. “Ilconta relativamente, è senza dubbio positivo partire in casa davanti al nostro pubblico – afferma il GM, Antonello Nevola – Sarà un campionato lungo, competitivo ma siamo sicuri che con il lavoro ed un po’ di fortuna mancata nel passato riusciremo a raggiungere i nostri obiettivi”. “Sarà un inizio di campionato intenso, con, Pielle Livorno e Sant’Antimo, tutte squadre molto competitive, che nel giro di ...

. Matias Bortolin è un nuovo giocatore della. Accordo con il centro italo - argentino, classe '93. 'Matias è un giocatore top della categoria, con questa pedina chiudiamo il nostro roster. - ha affermato il general manager della ...Nel primo turno laaffronterà in trasferta la BPC Virtus Cassino . Il match è in programma sabato 9 settembre. La formula I team 'sono inseriti in un tabellone, con turni in gara .... Il consiglio federale FIP ha ufficializzato gli organici del nuovo campionato, la Serie B Nazionale . Laparteciperà al girone A con altre tre squadre campane: la Juvecaserta 2021, la Lars Virtus Arechi Salerno e la Geko PSA Sant'Antimo. Le partecipanti sono 36 con due gironi da 18 (ovest/...

DelFes Avellino, ecco la prima avversaria del campionato B Nazionale 2023/24 TuttoAvellino.it

La Lega Nazionale Pallacanestro ha pubblicato la prima giornata di campionato del torneo di Serie B Nazionale. Prima palla a due al DelMauro contro la formazione emiliana guidata dal figlio dello ...L’ASD DelFes Avellino è lieta di comunicare di avere raggiunto l’accordo con Matias Bortolin. Pivot italo-argentino nato l’11 aprile 1993 a ...