(Di giovedì 27 luglio 2023) Con il via libera del Senato al disegno di legge del governo, è arrivato il primo divieto in Italia per la produzione e il commercio die mangimi coltivati in laboratorio. Un provvedimento ...

... che hanno in mano oggi brevetti delsintetico, stavano portando avanti - ha affermato Luigi Scordamaglia, amministratore delegato di Filiera Italia - non parlare del tema, presentare un'istanza ...A Palazzo Madama la votazione delche vieta la produzione, l'immissione sul mercato e l'... peraltro, un'inedita, larga e composita alleanza per reclamare la difesa della cultura deldi ...Si tratta del via libera dell'aula del Senato asui cibi sintetici che è sostenuto da 3 ... E' nata peraltro una inedita, larga e composita alleanza per reclamare la difesa della cultura deldi ...

Ddl cibo coltivato, Scordamaglia: è un faro su prodotti rischiosi

