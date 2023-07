David Silva | la triste decisione | addio al calcio dopo il grave infortunio – VIDEO

ROMA - Sondaggi, trattative, affari conclusi e in via di conclusione: il calciomercato si è ormai acceso definitivamente. La Serie A, e i campionati esteri, allestiscono le rose per la prossima ...si ritira dal calcio giocato - Dopo tanti anni, conditi da moltissimi trionfi e soddisfazioni personali,ha ufficialmente 'appeso gli scarpini al chiodo'. L'elemento che ha ...Appende gli scarpini al chiodo. Una decisione inattesa, ma che è stata presa dall'ex giocatore di Manchester City e Real Sociedad, dopo la rottura del crociato.dopo aver rinnovato il contratto con il club ...

David Silva dà l’addio al calcio: decisivo un grave infortunio ItaSportPress

David Silva, attraverso un video messaggio sui propri profili social, ha annunciato ufficialmente la sua intenzione di ritirarsi dal calcio giocato. Tale decisione è arrivata in seguito al responso ...David Silva si ritira dal calcio giocato all'età di 37 anni, una decisione presa dopo la rottura del legamento crociato. Tra i compagni di squadra con cui ha condiviso tante gioie ...