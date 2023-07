Danso ha scelto il Napoli! Trattativa con il Lens | si discute per la cifra

... la volontà del calciatore farà la differenza: Kevin- classe 1998 , 1,90 di altezza e 1 gol in 37 presenze nell'ultima stagione di Ligue1 - vuole il Napoli e i partenopei hannolui. ...La realtà è che i cugini del milan, pur tradendo i tifosi, hannola strada giusta e potranno,...a sostituire il nonnetto armeno Ben venga Bisseck ma allora perchè non puntare su Kevin, ...... la volontà del calciatore farà la differenza: Kevin- classe 1998 , 1,90 di altezza e 1 gol in 37 presenze nell'ultima stagione di Ligue1 - vuole il Napoli e i partenopei hannolui. ...

Chi è Kevin Danso, il difensore centrale scelto dal Napoli per sostituire Kim Min-Jae ilmattino.it

Rudi Garcia vuole mettere le ali al suo Napoli. Messaggio recapitato al ds Meluso ed alla ristretta cerchia di talent scout del club azzurro. Il mercato dei campioni d'Italia, al netto ...Malu Mpasinkatu, direttore sportivo, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: " Erede di Kim Secondo me è Danso il prescelto, è lui il giocatore scelto dal Napoli. Come dissi l’anno scorso ...