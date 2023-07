Da Inter-Al Nassr un’indicazione | Asllani vice regista | senza dubbi

(Di giovedì 27 luglio 2023)-Alha visto tra i suoi protagonisti anche. L’albanese ha giocato dadavanti alla difesa, confermando la sua scalata nelle gerarchie di Inzaghi.-Alha visto Inzaghi ruotare tutti gli elementi a sua disposizione. Come naturale in un’amichevole estiva. Tra questi, anche Kristjan. L’albanese è entrato in campo nel secondo tempo, prendendo il posto e il ruolo di Calhanoglu. E vista la sua situazione nella scorsa stagione questo fatto va sottolineato. RUOLO UFFICIALE –ha giocato tutto il secondo tempo nel suo ruolo di, davanti alla difesa.spostamenti,cambi. Un’investitura chiara di ...

Nell'amichevole disputata ad Osaka l'pareggia per 1 - 1 contro l'Aldi Cristiano Ronaldo e Brozovic. In gol Ghareeb e Frattesi. Guarda il video con gli highlights del ...Luci ed ombre alla prima uscita amichevole per l'che pareggia 1 - 1 contro la squadra di Ronaldo, l'Al -. Al gol dell'1 - 0 dell' Alsiglato dall'attaccante saudita 26 enne Abdulrahman Ghareeb, risponde Frattesi con un gol di testa.... qualche giocata da applausi, qualche colpo a vuoto e pareggio per 1 - 1 nell'amichevole allo Yanmar Field Nagai di Osaka per lo Japan Tour trae Al. Contro gli arabi del grande ex ...

FINALE Inter-Al Nassr 1-1: Frattesi di testa risponde al vantaggio di Ghareeb La Gazzetta dello Sport

A Osaka, in Giappone, la squadra di Inzaghi va sotto contro l'Al-Nassr di Cristiano Ronaldo e Brozovic, poi segna il centrocampista arrivato dal Sassuolo e Lautaro sfiora la rete della vittoria ...